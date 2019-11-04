Van'da Fetullah ismini değiştirmek için kuyruğa girdiler

İçişleri Bakanlığı'nın bir defaya mahsus mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyadı değiştirme uygulaması dün itibariyle son buldu.

Bu süreç kapsamında Van genelinde bin 888 kişi soyadını değiştirirken, bin 534 kişi de isminde değişiklik yaptı.

"TOP, AZGIN, BOŞAL, ŞARLATAN, ÇAKAL"

Kent genelinde Fetullah isminden sonra Ördek ve Perişan ismini taşıyanlar isim değişikliğine gitti. En çok değiştirilen soyadların başında ise; Top, Azgın, Boşal, Şarlatan, Çakal, Moho, Hulako, Bök ve Harkir geliyor.

"EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN İSİM FETULLAH OLDU"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “İki yıl önce 7039 Sayılı Kanuna geçici bir madde eklendi. İsim ve soyadındaki hataların düzeltilmesi için mahkeme kararı yerine idare kurulu kararıyla değiştirme imkanı getirildi. Van il genelinde bugüne kadar bin 534 kişi ismini, bin 888 kişi de soyadını değiştirdi. İlginçtir en çok değiştirilen isim de Fetullah ismi oldu” dedi.