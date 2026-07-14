Van'da gittiği piknikte hayatını kaybetti
Bahçesaray ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği piknikte dengesini kaybedip düştüğü derede akıntıya kapılan 46 yaşındaki Nihat Yaşa, hayatını kaybetti.
Van Bahçesaray'da, piknik hevesi kötü bitti.
Van'da yaşayan Nihat Yaşa, İzmir'den ziyaretine gelen arkadaşlarıyla birlikte Bahçesaray ilçesindeki Subaşı mevkiinde pikniğe gitti.
Yaşa, burada dengesini kaybedip dereye düştü.
ARKADAŞLARI KURTARAMADI
Nihat Yaşa'yı kurtarmak için arkadaşları suya girdi.
Akıntıya kapılan Yaşa, gözden kayboldu. Arkadaşları bölgedeki vatandaşların da yardımıyla Yaşa için arama çalışması başlattı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İş makinesinin de kullanıldığı çalışmalarda Nihat Yaşa’nın, düştüğü noktaya 6 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu.
Sudan çıkarılan Nihat Yaşa’nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
ACI DETAYLAR
Olaya ilişkin soruşturma sürerken Yaşa'dan geriye gezi sırasında dün Erçek Gölü'nde, bugün ise Bahçesaray yolunda çektirdiği fotoğraflar kaldı.