Van’da hayatını kaybeden 16 kaçak göçmen toprağa verildi

Kiev'de bir taksici, parası olmayan müşterisini evinin bodrum katına zincirledi.

ABD ile Fırat'ın doğusunda atılacak adım konusunda görüşmelerin sürdüğü dönemde TSK da bölgedeki terör faaliyeti bitirme konusunda gereken hazırlıklarını yapıyor.

Çöp bırakma anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada taşlar ve sopalar kullanıldı, yaralananlar oldu.

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Trump'ın idam cezası önerisi

ABD'de bir haftada ateşli silahlarla işlenen üç katliam karşısında sessiz kalmakla eleştirilen Başkan Donald Trump çarpıcı bir açıklama yaptı.