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Van’da hayatını kaybeden 16 kaçak göçmen toprağa verildi

İpekyolu ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kaçak göçmenin cenazesi töreni gerçekleştirildi.

İHA | 05.08.2019 - 19:09..
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Van'ın İpekyolu ilçesi Ilıkaynak Mahallesi mevkiinde tali yolda 18 Temmuz 2019 günü G.S. isimli şahsın sevk ve idaresindeki sayılı minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 16 kaçak göçmen hayatını kaybetmişti.

BELEDİYE EKİPLERİ DEFNETTİ

Van Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve 15 günlük yasal bekleme süresince yakınları tarafından alınmayan kaçak göçmenlerin cenazeleri, Van Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından alındı.

Kaçak göçmenlerin cenazeleri, Seyrantepe Mahallesi’ndeki kimsesizler mezarlığında yan yana defnedildi.

Van’da hayatını kaybeden 16 kaçak göçmen toprağa verildi

Van’da hayatını kaybeden 16 kaçak göçmen toprağa verildi

Van’da hayatını kaybeden 16 kaçak göçmen toprağa verildi

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