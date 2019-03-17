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Van'da horoz dövüşü operasyonu

100 dövüş horozu ile kumarda kullanılan diğer malzemelere el konulurken, 49 kişiye para cezası kesildi.

Haber Merkezi | 17.03.2019 - 14:55..
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince il genelinde vatandaşların huzurunu sağlamak, hayvanlara eziyeti önlemek amacıyla umuma açık, istirahat ve eğlence yerlerinde kontrollerin sürdüğü bildirildi.

RİNGE TOPLANANLARA İŞLEM YAPILDI

Bahçıvan Mahallesi Karatekin Sokak'taki iş yerinde horoz dövüştürülerek kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, horoz dövüşü için kurulmuş ringin etrafında toplananlarla ilgili işlem yapıldığı kaydedildi.

Van'da horoz dövüşü operasyonu

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İş yerinde 100 dövüş horozu ile dövüş öncesi kullanılan hassas terazi, yaralanmış horozlara müdahalede kullanılan flaster, tuzluk, makas, kanlı bez parçaları, 8 kutu ilacın yanı sıra 5 bin 395 lira ele geçirildi. Horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı. 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 49 kişiye ise toplam 15 bin 680 lira para cezası uygulandı."

Van'da horoz dövüşü operasyonu

Açıklamada, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla denetimlerin aynı kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Van'da horoz dövüşü operasyonu

Van'da horoz dövüşü operasyonu

Van'da horoz dövüşü operasyonu

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