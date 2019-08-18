Van'da iki aile birbirine girdi: 1 ölü 7 yaralı

Mollakasım Mahallesi'nde iki ailenin bireyleri, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan Emre Yücebaş yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.

KAVGAYA KARIŞANLAR GÖZALTINDA

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırdı. Yaralılar, tedaviye alınırken, jandarma da kavganın çıktığı mahallede güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.