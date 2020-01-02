Van Valiliği'nden öğretmen haberine ilişkin açıklama

Van'ın Çatak ilçesinde bir lisede doğum gününü kutlamak için birbirine sarılarak tebrik eden 2 öğretmenin, meslektaşları tarafından şikayet edildiği haberleri ortaya çıkmıştı.

Van Valiliği, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Valiliğin açıklamasında; "İlimiz Çatak ilçesinde bir orta öğretim kurumunda 'Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenler cezalandırıldı' ifadeleriyle medyaya yansıyan haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Kamu görevlilerinin hizmet içi ve dışındaki davranışlarının, resmi sıfatlarının gerektirdiği niteliklerle bağdaşır olması gerekmektedir. Devlet memurlarının mevzuat hükümlerine aykırı hareket ettiği ya da kanunla belirlenen suç fiillerinin herhangi birini işledikleri yönünde ulaşan ihbar ve şikayetler hukuk güvenliği kapsamında Valiliğimiz tarafından incelenmekte ve soruşturulmaktadır.

"DOĞUM GÜNÜ ORTAMI DEĞİL"

Bu kapsamda, ilimiz Maarif Müfettişleri tarafından “Bir lisede iki öğretmene ait uygunsuz görüntülerin bulunduğu” iddiasıyla ilgili inceleme - soruşturma çalışmaları başlatılmış, soruşturma sonucunda ilgili kişiler hakkında disiplin ve idari teklifler getirilmiştir. İlgili haberlerde iddia edildiği gibi 'doğum günü kutlaması ortamında yaşanan bir durumun söz konusu olmadığı' tespit edilmiştir.

OKUL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yapılan inceleme-soruşturma işlemleri sırasında elde edilen bilgiler, görüntüler ve tanık ifadeleri, 'konusu suç teşkil eden fiillerin okul içinde gerçekleştiğini' ortaya koymuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." yer aldı.