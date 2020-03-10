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Van'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

İHA | 10.03.2020 - 18:01..
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Van'ın Çaldıran ilçesinde, 34 FD 8123 ile 59 AU 287 plakalı araçların çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Van'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kaza sonrası yaralanan S.A., O.T., V.T. ve C.T. ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, L.M. isimli kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Çaldıran Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Van ve Erciş ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

Van Çaldıran'da feci kaza

OTOMOBİLİN ARKASINDAKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Kazaya karışan otomobillerden birinin arka camına yazılan söz, okuyanları duygulandırdı.

1 kişinin hayatını kaybettiği otomobilin arkasındaki, “Geç geldin desinler, geçmiş olsun demesinler” yazısı dikkat çekti.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, bölgeye gelerek incelemelerde bulunurken, cenaze taşıma aracı ve ambulansı görevlendiren Başkan Ensari, yaşanan kazadan dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

Van'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Van'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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