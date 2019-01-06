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Van’da jandarma sigara kaçakçılarına geçit vermedi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda 18 bin 228 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İHA | 06.01.2019 - 10:13..
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Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahısların İran sınır hattından getirmek suretiyle yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları evinde depoladığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

ŞÜPHESİ ŞAHSIN EVİNDE BİNLERCE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Şüpheli şahsın ilçenin Yukarı Tulgalı Mahallesi’nde bulunan adresinde yapılan aramada, 15 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirilirken, diğer ilçelerde de devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetlerinde; Başkale ilçesinde bin 398 paket, Gürpınar ilçesinde 730 paket, Tuşba ilçesinde 590 paket, Muradiye ilçesinde 140 paket, olmak üzere toplamda 18 bin 228 paket kaçak sigara ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Van’da jandarma sigara kaçakçılarına geçit vermedi

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