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Van'da kaçak et operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 adrese düzenlenen operasyonda kaçak 3 bin 500 kilo et, 4 bin 150 kilo hayvansal ürün ve 300 kilo kuyruk yağı ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

İHA | 20.03.2019 - 10:09..
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Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli şahısların piyasada satışa sunmak üzere yasadışı yollardan temin ettikleri kaçak et, hayvansal yağ ve hayvan emvalini sağlıksız ortamda depolayarak satışa sunmak üzere bulundurdukları bilgisine ulaştı.

8 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Van il merkezinde 5 ikamet ve 3 iş yeri olmak üzere 8 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde, yurt dışından yasa dışı yollarla temin edildiği, kontrolsüz ve faturasız olduğu tespit edilen, hijyen kurallarının olmadığı ortamda muhafaza edilen 3 bin 500 kilo et, 4 bin 150 kilo hayvansal ürün ve 300 kilo kuyruk yağı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Van'da kaçak et operasyonu

Van'da kaçak et operasyonu

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