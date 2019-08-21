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Van'da kaçak göçmen taşıyan minibüs devrildi: 35 yaralı

Muradiye ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 35 kişi yaralandı.

DHA | 21.08.2019 - 02:06..
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Beydağı  Mahallesi'nde, İran sınırından yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 43 kaçak göçmen, akşam saatlerinde organizatörler tarafından, batı illerine götürülmek üzere 21 VD 499 plakalı minibüse bindirildi.

Kimliği açıklanmayan minibüs sürücüsü, kontrol noktalarında yakalanmamak için patika ve köy yollarını kullandı. Minibüs, Muradiye ilçesinin Beydağı Mahallesi yakınlarına geldiğinde, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Van'da kaçak göçmen taşıyan minibüs devrildi: 35 yaralı

ORTALIK CAN PAZARINA DÖNDÜ

Devrilen minibüsteki 13 kişi sağ kurtulurken, 35 kaçak yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazanın ardından haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 yaralıya olay yerinde ilk mühahaleyi yaptıktan sonrar Van ve Muradiye'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'da kaçak göçmen taşıyan minibüs devrildi: 35 yaralı

Van'da kaçak göçmen taşıyan minibüs devrildi: 35 yaralı

Van'da kaçak göçmen taşıyan minibüs devrildi: 35 yaralı

Van'da kaçak göçmen taşıyan minibüs devrildi: 35 yaralı

Van'da kaçak göçmen taşıyan minibüs devrildi: 35 yaralı

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