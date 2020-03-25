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Van'da kaçak göçmenleri gasbeden 2 kişi yakalandı

Polis ekipleri tarafından kaçak göçmenleri gasbeden 2 zanlı yakalanarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İHA | 25.03.2020 - 09:56..
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Afganistan uyruklu Y.N. isimli şahıs arkadaşıyla birlikte ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmasının ardından, Almanya’ya gitmek için kişilerle anlaştı.

UYURKEN GASBEDİLDİLER

Van'ın İpekyolu ilçesindeki apartmanda kalan kaçak göçmenler, gece uyurken kimliği belirsiz kişiler tarafından darbedilerek, cep telefonu ve paraları gasbedildi.

Kaçak göçmenlerin durumu polis ekiplerine bildirmesi sonucu, şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

Van'da kaçak göçmenleri gasbeden 2 kişi yakalandı ViDEO

ZANLILAR TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen M.B. ve F.S. isimli zanlılar yakalanarak, gasbettikleri 1 adet cep telefonu ile birlikte gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Van'da kaçak göçmenleri gasbeden 2 kişi yakalandı

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