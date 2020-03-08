Van'da kaçak ilaç operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince faaliyet gösteren 4 iş yerinde arama yapıldığı belirtildi.

7 BİN 490 ADET KAÇAK İLAÇ

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aralarında cinsel uyarıcı ve kilo aldırıcı da bulunan 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

4 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Operasyon sonrasında toplam 7 bin 490 adet kaçak olduğu değerlendirilen ilaçlar (cinsel ve kilo aldırıcı tablet, macun, jel, sprey, krem) ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahipleri S.R.G., M.T., İ.K., F.Ş. ve Ö.A. hakkında işlem yapıldı.