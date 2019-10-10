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Van'da kaçak keklik avlayan avcıya 7 bin lira ceza

Edremit ilçesinde ihbarı değerlendiren ekipler, kaçak keklik avlayan M.Ö.'ye 7 bin 444 lira ceza verdi.

İHA | 10.10.2019 - 11:14..
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Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, Van Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek bir ihbarı değerlendirdi.

Van'da kaçak keklik avlayan avcıya 7 bin lira ceza

KEKLİKLER KAFESLERE YERLEŞTİRİLDİ

M.Ö. tarafından salınan keklikler, ekipler tarafından yakalandı ve kafeslere konuldu.

Van'da kaçak keklik avlayan avcıya 7 bin lira ceza

TOPLAM 7 BİN 444 LİRA CEZA ALDI

Olayla ilgili M.Ö. adlı şahsa 5 bin 400 TL tazminat ve 2 bin 44 TL idari para cezası verilirken, 8 keklik ise kafeslere el konuldu. Yetkililer, Van Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına destekleri için çok teşekkür ettiler.

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