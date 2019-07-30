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Van'da kaçak parfüm operasyonu

Yapılan baskında, yurda kayıt dışı olarak sokulan satışa hazır 559 adet parfüm ile 15 adet saat ele geçirildi.

İHA | 30.07.2019 - 09:37..
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Son dönemlerde parfüm fiyatlarının artması dolandırıcıları da harekete geçirdi.

Van’ın İpekyolu ilçesindeki iki iş yerinde yapılan aramada, kaçak olduğu değerlendirilen farklı markalara ait 559 adet parfüm ile 15 adet saat ele geçirildi.

2 İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Kazım Karabekir Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren 2 iş yerinde arama yapıldığı belirtildi.

Van'da kaçak parfüm operasyonu


559 KUTU SAHTE PAFÜM

Aramada, kaçak yollarla yurda sokulduğu değerlendirilen farklı markalara ait 559 adet parfüm ile 15 adet saat ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahipleri İ.A. ve V.D. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı.

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