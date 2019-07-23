Van'da kamyonet arkasındaki kaçak göçmenler yakalandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir kamyonetin kasasında 52 kaçak göçmen çıktı.

52 GÖÇMEN YAKALANDI

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonetin durdurulduğu belirtildi.

Kamyonette yapılan aramada 50 Afganistan ve 2 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 52 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan S.G. isimli şüpheli yakalandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan S.G. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, kaçak göçmenler ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.