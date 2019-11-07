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Van'da kartondan kamerayla hayaline kavuştu

4'üncü sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan, kameramanlık hayalini karton ve fon kağıtlarından yaptığı kamerayla gerçekleştirdi.

DHA | 07.11.2019 - 10:53..
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Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaşayan 4. sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan'ın hayali kameraman olmak.

Kameramanlık hayalinin 7 yaşındayken televizyonlarda haber izlerken başladığını anlatan Abdulselam, haberleri dikkatlice izlerken de kameraman olmaya karar verdiğini söyledi.

KARTON VE FON KAĞITLARIYLA KAMERA YAPTI

Arslan, daha sonra babasının cep telefonundan internete girip, kameraların şeklini araştırdı. Araştırmanın ardından karton ve fon kağıtları ile kamera yapan Arslan, yaptığı kamerasını okula getirip öğretmeni ve sınıf arkadaşlarına da gösterdi. Arslan'ın sınıf öğretmeni, 65 bin takipçisi ile Instagram fenomeni Hulusi Çakır, kartondan yapılan kamerayı kendi sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Kartondan kamera ile hayalini gerçekleştirdi

İYİ BİR KAMERAMAN OLMAK İSTİYOR

Kartondan yaptığı kamera ile sınıf arkadaşlarını görüntüleyip, röportajlar yapan Arslan, okulu bitirince iyi bir kameraman olmak istediğini, bu hayalini de kendi imkanlarıyla kartondan yaptığı kamera ile gerçekleştirdiğini anlattı.
Arslan, "Hayalim olan kameramanlık mesleğini kartonlardan kamera yaparak gerçekleştirdim. En büyük hedefim üniversiteyi bitirip, Türkiye'de iyi bir kameraman olmak ve güzel haberlere imza atmak" dedi.

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"GÖRSEL ZEKASI DA VAR"

Akköprü İlkokulu'nda 9 yıldır görev yapan Arslan'ın sınıf öğretmeni  Hulusi Çakır ise Abdulselam'ın çalışkan bir öğrenci olduğunu ifade ederek, "Derslerindeki başarısının yanı sıra aynı zamanda çok yaratıcı olduğunu gördüm. Kendisinin kameraman olma hayali vardı. Kendi imkanlarıyla evdeki kartonlarla bu hayalini gerçekliştirmiş. Aynı zamanda  görsel zekası da var. Yani kemara ve fotoğraf makinesini kullanırken, kadrajı çok iyi ayarlayabiliyor. Bence ilerde muazzam bir kameraman, fotoğrafçı ya da bir sanatçı olabilir. Kendisini tebrik ediyorum ve gurur duyuyorum. İnternetten araştırarak geri dönüşümden kamera yapmış. Gerçeğe yakın bir kamera yapmış" diye konuştu.

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