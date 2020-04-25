Van'da, kayalıklarda mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Van'ın Muradiye içesine bağlı Şehit Mehmetbey Mahallesi'nde, arkadaşlarıyla oyun oynayan Bülent Tavukçu, çıktığı kayalıklardan inemedi.
Mahsur kaldığı alanda hareket edemeyen ve ağlamaya başlayan çocuğu fark eden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
HALAT VE KANCA İLE KURTARILDI
Kısa süre sonra olay yerine giden itfaiye ekipleri, çocuğa ulaşabilmek için kayalıklara tırmandı.
Sarp bir bölgede kalan çocuk, yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda halat ve kanca yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Mahallelinin alkışları arasında baba Cahit Tavukçu’ya teslim edilen küçük Bülent, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kayalıklarda mahsur kalan çocuk operasyonla kurtarıldı