Van'da, kayalıklarda mahsur kalan çocuk kurtarıldı

1 Fındık köpek, yavru kediye anne oldu Manisa'da yaşayan bir gencin, sokakta bulup eve getirdiği yavru kediyi, ailenin 'Fındık' adlı köpeği emzirmeye başladı.

2 NASA mühendisleri solunum cihazı tasarladı NASA, ucuz ve basit solunum cihazı tasarladıklarını ve seri üretim için onay beklediklerini açıkladı.

3 Koronavirüs, ABD'li milyarderleri daha da zenginleştirdi ABD'de yapılan bir araştırma, ülkedeki milyarderlerin net servetlerinin 282 milyar dolar artış gösterdiğini ortaya koydu.

4 Ataşehir'de iş yerinde kumar oynayanlara ceza Bir iş yerinde kumar oynayan 7 kişiye hem korona tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri hem de kumar oynadıkları için toplam 28 bin 385 lira para cezası kesildi.

5 ABD'de yaşayan doktora göre koronanın DNA'sıyla oynandı New Jersey eyaletinde yaşayan Türk doktor Vedat Obuz, koronavirüsün laboratuvarda üretildiğine inandığını belirtti.

6 Trabzon kovduğu futbolcuyu bir daha transfer ediyor Trabzonspor, 2016 yılında takımdan gönderilen Serdar Gürler'i yeniden transfer etmek için harekete geçti.