Van'da konteyner yangınına 1 saatte müdahale edildi

Taksim Meydanı'ndan turist ile taksici arasında tartışma

Manken Tülin Şahin 7 aylık hamile, ancak fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.

2014 yılında kazanılan 19. şampiyonlukla ilgili tweet atan Fenerbahçe resmi Twitter hesabının 5 yıl sonra "hedef 29" şeklinde paylaşım yapması şaşırttı.

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Konyalı öğretmen komşusunun kızını dövdü

Selçuklu ilçesinde bir ilkokulda rehber öğretmen olarak görev yapan Deniz E., gürültü nedeniyle sık sık kavga ettiği komşusunun kızını yerde tekmeledi.