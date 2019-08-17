taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5795
Euro
6.1893
Altın
1513.47
Borsa
95734.17
Gram Altın
271.542

Van'da konteyner yangınına 1 saatte müdahale edildi

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürüldü.

İHA | 17.08.2019 - 10:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Van-Özalp karayolu bulunan Yanlızağaç Mahallesinde Z.K. isimli şahsa ait konteynerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye 2 araç ve 7 personel çıkaran Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.

Van'da konteyner yangınına 1 saatte müdahale edildi

1 SAAT SONRA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından 1 konteyner, 1 ot biçme makinesi, 1 televizyon, 3 kanepe, 1 yayık makinesi, 1 ot toplama tırmığı, 1 adet çadır, 1 tır çadırı ve 3 adet tır lastiğinin yanarken, yangın konteynerin yanında bulunan ahıra sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Van'da konteyner yangınına 1 saatte müdahale edildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ham petrol üretimi azaldı

Ham petrol üretimi azaldı

49
Türkiye ithal ettiği mangoyu artık ihraç ediyor

Türkiye ithal ettiği mangoyu artık ihraç ediyor

64
Hasan Şaş ile Necati Ateş taraftarlarla tartıştı

Hasan Şaş ile Necati Ateş taraftarlarla tartıştı

97
Aduriz'in Barcelona'ya attığı nefis röveşata golü

Aduriz'in Barcelona'ya attığı nefis röveşata golü

14
Kato Dağı artık kamp,piknik ve yüzme yeri

Kato Dağı artık kamp,piknik ve yüzme yeri

45
Bodrum'da tepki çeken inşaata mahkemeden izin

Bodrum'da tepki çeken inşaata mahkemeden izin

104
Saldırılar sonrası Suriyeliler yeniden Türkiye'ye geliyor

Saldırılar sonrası Suriyeliler yeniden Türkiye'ye geliyor

108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir