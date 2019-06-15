Van'da köpekler 2 buzağıya saldırdı

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kasımbağı Mahallesi'nde sokak köpekleri, 2 buzağıya zarar verdi.

Seyfullah Kasımoğlu'na ait 2 buzağı, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Gelen sesler üzerine evinden çıkan Kasımoğlu, köpekleri kovaladıktan sonra yaralı buzağılar için veteriner hekim çağırdı. Eve gelen Veteriner Seçkin Ceylan, kuyrukları köpekler tarafından koparılan ve ağır darbeler alan buzağıların durumlarının ciddi olduğunu belirtti.

BİRİNİN YAŞAMA ŞANSI YOK

Özellikle bir buzağının yaşama şansının olmadığını belirten Ceylan, ağır yaralanan diğer buzağının ise tedavisini yaptığını söyledi.









