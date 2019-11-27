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Van'da köpekleri kurtararak araç egzozuyla ısıttılar

İtfaiye ekipleri, dereden kurtardıkları yavru köpekleri araç egzozuyla ısıtarak hayatta kalmalarını sağladı.

İHA | 27.11.2019 - 14:30..
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Van'da, vatandaşların can ve mal güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapan itfaiye ekipleri, örnek bir çalışmaya daha imza attı.

Erciş ilçesi Alkanat Mahallesi’nde yavru köpeklerin dereye düştüğü ihbarını alan Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi.

ARAÇ EGZOZUYLA ISITTILAR

Ekipler olay yerine ulaştıktan sonra, derede mahsur kalan 6 yavru köpeği tek tek kurtardı. Su üzerindeki çalılıklarda kalan ve ıslanan 2 yavru köpeğin titrediğini fark eden ekipler, yavru köpekleri önce kuruttu sonra da itfaiye aracının egzozuyla ısıtarak hayatta kalmalarını sağladı.

Van'da köpekleri kurtararak araç egzozuyla ısıttılar

2 YAVRU HAYVAN BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ'NE GÖNDERİLDİ

Çevredeki vatandaşlardan da alkış alan itfaiye ekipleri, ıslanmayan 4 yavru köpeği etrafta gezen annelerinin yanına bıraktı. Islanan ve durumları ciddi olan 2 yavru köpeğin ise Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildiği öğrenildi.

Derede kurtarılan yavru köpekler araç egzozuyla ısıtıldı

Van'da köpekleri kurtararak araç egzozuyla ısıttılar

Van'da köpekleri kurtararak araç egzozuyla ısıttılar

Van'da köpekleri kurtararak araç egzozuyla ısıttılar


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