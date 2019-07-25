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Van'da köpeklerin saldırdığı 12 kuzu telef oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı 12 kuzu telef oldu, 2 kuzu yaralandı.

DHA | 25.07.2019 - 15:51..
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Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Değirmendüzü Mahallesi'nde, sabaha karşı köpek  saldırısı meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat Danış ağılın bahçesine kuzuları çıkardıktan sonra tekrar eve döndü.

Van'da köpeklerin saldırdığı 12 kuzu telef oldu

12 KUZU TELEF OLDU

Mahallede dolaşan başıboş köpek sürüsü, ağılın bahçesindeki kuzuların arasına dalarak saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucu 12 kuzu telef olurken, 2 kuzu da yaralandı. Köpeklerin sesiyle durumu fark eden Tanış, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Tanış, kuzuları ağıldan bahçeye çıkardıktan birkaç dakika sonra köpeklerin saldırdığını anlattı.

Van'da köpeklerin saldırdığı 12 kuzu telef oldu

BÜYÜK ZARAR OLUŞTU

Tanış, "Sabah otlamaları için koyunları bahçeye çıkardıktan sonra eve geçtim. Daha sonra dışarıdan sesler gelmeye başladı. Dışarı çıktığımda sokak köpekleri kuzulara saldırıyorlardı. Kuzularımın yanına gidene kadar köpekler 12 kuzuyu parçalamıştı, 2 kuzuyu ise yaralamıştı 1 kuzu da kayıp" dedi.

Van'da köpeklerin saldırdığı 12 kuzu telef oldu

Zararın büyük olduğunu söyleyen Tanış, yetkililerin sokak köpeklerine çözüm bulması gerektiğini belirterek, aç kalanların insanlara da saldırabileceğini söyledi.

Van'da köpeklerin saldırdığı 12 kuzu telef oldu

Van'da köpeklerin saldırdığı 12 kuzu telef oldu

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