Van'da koronavirüs için panolardan mesaj

Van Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, kent sakinlerinin de evde kalmasını için uyarılarını sürdürüyor.

Virüsle mücadelede sosyal izolasyonun önemine dikkati çekmek için de panolarda ilan hazırlandı.

HEM KÜRTÇE HEM DE ŞİVELİ

Belediye ekipleri, hem Kürtçe hem de Van yöresinin ağız yapısına uygun tebessüm ettiren sözleri derledi.

Yerel şiveyle hazırlanan, koronavirüse karşı uyulması gereken kuralların hatırlatıldığı, evde kalınması yönünde çağrıların yer aldığı ilanlar, işlek noktalardaki panolarda sergileniyor.

"NELET GELE BÖYLE KORONAVİRÜSE"

İlan panolarına asılan "Sen dinine imanına evde kal", "Evde kalisen yoğsa yoğ", "Nelet gele böyle koronavirüse", "Sen Allah'an eve git" ve "Hani evde kalidin" yazılı ilanlar, hem kent sakinlerinden hem de sosyal medyada ilgi gördü.