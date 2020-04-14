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Van'da koronavirüs için panolardan mesaj

Van'da, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla uyulması gereken kurallar ile evde kalınması yönündeki çağrıların yer aldığı Van şiveli ve Kürtçe ilanlar, kentin bir çok noktasındaki sergileniyor.

AA |
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Van'da koronavirüs için panolardan mesaj

Van Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, kent sakinlerinin de evde kalmasını için uyarılarını sürdürüyor.

Virüsle mücadelede sosyal izolasyonun önemine dikkati çekmek için de panolarda ilan hazırlandı.

Van'da koronavirüs için panolardan mesaj

HEM KÜRTÇE HEM DE ŞİVELİ

Belediye ekipleri, hem Kürtçe hem de Van yöresinin ağız yapısına uygun tebessüm ettiren sözleri derledi.

Yerel şiveyle hazırlanan, koronavirüse karşı uyulması gereken kuralların hatırlatıldığı, evde kalınması yönünde çağrıların yer aldığı ilanlar, işlek noktalardaki panolarda sergileniyor.

Van'da koronavirüs için panolardan mesaj

"NELET GELE BÖYLE KORONAVİRÜSE"

İlan panolarına asılan "Sen dinine imanına evde kal", "Evde kalisen yoğsa yoğ", "Nelet gele böyle koronavirüse", "Sen Allah'an eve git" ve "Hani evde kalidin" yazılı ilanlar, hem kent sakinlerinden hem de sosyal medyada ilgi gördü.

Van'da koronavirüs için panolardan mesaj

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