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Van’da koronavirüs şüphesiyle 5 kişi tedavi altında

İran'da korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle Van'da sağlık önlemleri artırıldı.

İHA | 23.02.2020 - 02:07..
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Öğle saatlerinde Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan İran’dan Türkiye’ye giriş yapan 3 Türk vatandaş, yüksek ateş nedeniyle tedbir amaçlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirilerek tedavi altına alındı. 3 Türk vatandaşında koronavirüs ile alakalı araştırma başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan Hakkari’de bir anne ile çocuğun da yüksek ateş nedeniyle bölge hastanesine sevk edildikleri öğrenildi. Annenin sağlık durumunun düzeldiği, ancak yüksek ateşi devam eden çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SINIR KAPILARINDA ATEŞ-ÖLÇERLİ ÖNLEM

Valilik yetkilileri, tedbir maksatlı bölge hastanesinde yüksek ateşli 5 kişinin tedavi altında tutulduğunu doğruladı. Ancak herhangi bir virüs tespiti ile alakalı konuşmanın erken olduğunu bildirdi. Bu arada İran ile irtibatlı sınır kapılarının hepsinde yarından itibaren ateş ölçer sistemin devreye alınacağı kaydedildi.

Van’da koronavirüs şüphesiyle 5 kişi tedavi altında

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