Van'da koronavirüsü yenen 7 hasta taburcu edildi

Van'da Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi ek binasında yapılan ve koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2'si çocuk 7 kişinin tedavisi tamamlandı.

Sağlığına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde çiçeklerle taburcu edildi.

2 çocuğa da çeşitli hediyeler verildi.

"TABURCU ETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Başhekim Yardımcısı Onur Küçük, hastaneden 2'si çocuk 7 kişiyi daha taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yaklaşık bir haftalık tedavi sürecinden sonra hastalarda herhangi bir semptom görmediklerini belirten Küçük, "Hastalarımız diğer ilçelerden belirli semptomlarla geldi. Yapılan tetkikler sonucu koronavirüs pozitif tanısı aldıktan sonra servislerimize tedavi ettik. Bugün taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu tedavi rehberlerini göz önünde bulundurarak tedaviyi gerçekleştirdik. Tüm sağlık personeli arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

"HERKESİN DURUMU ÇOK İYİ"

Taburcu olan Faruk Gülçınar da sağlığına kavuşarak taburcu olmanın sevincini yaşadığını vurgulayarak, "Çaldıranda bu hastalığa yakalandım. Hocalarımız ve hemşirelerimiz çok yardımcı oldular. Hepsinden Allah razı olsun. Sürekli yanımızda oldular, bize moral verdiler. Ailemden 4, amcalarımdan 9 kişi buradaydık. Daha önce ailemizden 10 kişi taburcu oldu. Herkesin durumu çok iyi." dedi.