Van'da koronavirüsü yenen profesör doktor taburcu oldu

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanede tedavi gören kişilerden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlığına kavuşan kişiler tek tek taburcu ediliyor.

SAĞLIĞINA KAVUŞARAK GÖREVİNE BAŞLADI

Van'da yaklaşık 1 ay önce koronavirüs teşhisi konan Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu sağlığına kavuşarak görev yaptığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavisini tamamladı.

Tedavisinin ardından taburcu edilerek görevine başlayan Çobanoğlu, hastalığı süresince kendisine destek olan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye teşekkür etti.

"İNANCIM İYİLEŞMEME KATKIDA BULUNDU"

Sağlığına kavuşmasının meslektaşlarına da güç vereceğini belirten Ufuk Çobanoğlu, "Bu süreçte hem halkımıza, hem sağlık çalışanlarımıza moral ve güç vereceği düşüncesi, bu hastalığa yenik düşmemem gerektiği inancı, iyileşmeme büyük katkıda bulundu." dedi.

"TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Vali Bilmez'in tedavi sürecini yakından takip ettiğini ve tüm imkanları iyileşmesi için seferber ettiğini anlatan Çobanoğlu, "Her türlü tıbbi imkanı seferber eden hastanemiz başhekimi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Ümit Haluk İliklerden'e, tanı ve tedavi sürecimi engin bilgi ve tecrübeleri ile yürüten tüm sağlık çalışanlarına ve bu süreçte dua ve desteklerini esirgemeyen öğretim üyesi arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim." dedi.