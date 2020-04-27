taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9781
Euro
7.5604
Altın
1720.82
Borsa
100535.31
Gram Altın
385.763
Bitcoin
53652.56

Van'da koronavirüsü yenen profesör doktor taburcu oldu

Koronavirüs tedavisi gören Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. sağlığına kavuşarak yeniden göreve başladı.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Van'da koronavirüsü yenen profesör doktor taburcu oldu

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanede tedavi gören kişilerden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlığına kavuşan kişiler tek tek taburcu ediliyor.

SAĞLIĞINA KAVUŞARAK GÖREVİNE BAŞLADI

Van'da yaklaşık 1 ay önce koronavirüs teşhisi konan Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu sağlığına kavuşarak görev yaptığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavisini tamamladı.

Tedavisinin ardından taburcu edilerek görevine başlayan Çobanoğlu, hastalığı süresince kendisine destek olan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye teşekkür etti.

"İNANCIM İYİLEŞMEME KATKIDA BULUNDU"

Sağlığına kavuşmasının meslektaşlarına da güç vereceğini belirten Ufuk Çobanoğlu, "Bu süreçte hem halkımıza, hem sağlık çalışanlarımıza moral ve güç vereceği düşüncesi, bu hastalığa yenik düşmemem gerektiği inancı, iyileşmeme büyük katkıda bulundu." dedi.

"TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Vali Bilmez'in tedavi sürecini yakından takip ettiğini ve tüm imkanları iyileşmesi için seferber ettiğini anlatan Çobanoğlu, "Her türlü tıbbi imkanı seferber eden hastanemiz başhekimi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Ümit Haluk İliklerden'e, tanı ve tedavi sürecimi engin bilgi ve tecrübeleri ile yürüten tüm sağlık çalışanlarına ve bu süreçte dua ve desteklerini esirgemeyen öğretim üyesi arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim." dedi.

Van'da koronavirüsü yenen profesör doktor taburcu oldu

İlginizi Çekebilir
Elazığ'da kaçak avlanan 700 kilo balık ele geçirildi
Trafik uygulaması yapan ekipler tarafından durdurulan araçta ele geçirilen 700 kilo sazan balığı imha edildi.
Korona belirtisi olmayan şoförler yurt dışına çıkabilecek
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Koronavirüs semptomu göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabilecek."
Van'da terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı
MİT ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Afganistan'a gitme hazırlığı yapan DEAŞ'lı 2 terörist yakalanarak gözaltına alındı.
Kaza yapan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu
Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs ile çarpışarak çarşıya uçan otomobil askıda kalırken, kazada 2 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
2460
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
275
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
146
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
54
Prof. Dr. Özlü:Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
Prof. Dr. Özlü:Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
74
Trump ve Macron'un koronavirüs görüşmesi
Trump ve Macron'un koronavirüs görüşmesi
70
Acun Ilıcalı, yüzündeki o şişliğin nedenini açıkladı
Acun Ilıcalı, yüzündeki o şişliğin nedenini açıkladı
33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir