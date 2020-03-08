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Van'da kuaför dükkanıyla işe başlayan kadın patron oldu

İş hayatına ufak bir kuaför dükkanı açarak başlayan 3 çocuk annesi, işini büyüterek gelinlik dükkanının başına geçti.

İHA | 08.03.2020 - 09:50..
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Van'da 42 yaşındaki Adile Yılmaz, yıllar önce kız kardeşlerinin desteğiyle mahalle arasında küçük bir kuaför dükkanı açtı.

Yılmaz, bir taraftan çocuklarını yetiştirirken bir taraftan da işine dört elle sarıldı.

Van'da kuaför dükkanıyla işe başlayan kadın patron oldu

GELİNLİK DÜKKANI AÇTI

Kız kardeşlerinden de destek alan Adile Yılmaz, bir gelinlik mağazası açtı.

Dolar kurunun ve altın fiyatlarının yükseldiği süreçte iş yeri açan Yılmaz, yakınlarının ‘iflas edersiniz’ tepkilerine rağmen büyük kar elde etti.

Van'da kuaför dükkanıyla işe başlayan kadın patron oldu

ÇEVREDEKİLERİN TEPKİSİNE RAĞMEN VAZGEÇMEDİ

Küçük bir dükkanda kuaförlük yaparak işe başladığını, azmiyle mağazada patron olduğunu belirten ve iş hayatında sürekli kardeşleriyle birlikte hareket ederek başarılar yakaladığının altını çizen Yılmaz, “Daha önceki mesleğim kuaförlüktü. Küçük bir dükkandan büyüyerek bugünlere kadar geldik. Doların ve altının yükseldiği zor bir dönemde bu sektöre girdim. Çevremden herkes ‘kepenkler kapatılırken, siz nasıl olur da bu işe girersiniz’ diye tepki gösteriyordu. Biz 3 kız kardeş böyle bir sektöre girdik. Ana mesleğimiz olan kuaförlüğü gelinliklerle birleştirmeye karar verdik." dedi.

Van'da kuaför dükkanıyla işe başlayan kadın patron oldu

"KADIN HER SIKINTININ ÜSTESİNDEN GELEBİLİR"

Kadınların hayatın her alanında başarı sağlayabileceğini belirten Yılmaz, “Kadınlar erkeklere göre bir derece daha başarılılar. Çünkü kadınlar hem iyi bir anne hem iyi bir eştir. Yaşamın her alanında yer alan kadınlar, bana göre daha başarılı ve kıymetlidirler. Kadınlara bu anlamda değer veren erkeklere de çok teşekkür ederim. Kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Her sıkıntının üstesinden kolay bir şekilde gelebilirler. Ancak bunu başarmaları için kadınların kendilerine özgüveni olması gerekiyor.” dedi.

Van'da kuaför dükkanıyla işe başlayan kadın patron oldu

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