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Van'da lise öğrencileri uzaktan kumandalı mini tank yaptı

Lise öğrencisi Soner Kaya, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" kapsamında uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen mini tank yaptı.

AA | 01.05.2019 - 13:21..
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Van'da lise öğrencileri uzaktan kumandalı mini tank yaptı

Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11. sınıf öğrencisi Soner Kaya,  "OtoMak" ismini verdiği mini tankı anlattı.

3 YIL UĞRAŞTIKLARI PROJE

Kaya, üç yıl önce yapımına başladığı projesinde 4 motor, 12 volt akü ile 3D yazıcı, CNC torna ve CNC freze tezgahlarında yapılan parçalar ve mobilya malzemesi kullandı. Serhat Bozan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre önce öğrencilerle uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen araç yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Van'da lise öğrencileri uzaktan kumandalı mini tank yaptı

"DAHA DA GELİŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Bozan, şöyle konuştu:"Bluetooth ile bağlantı sağladığımız cep telefonu vasıtasıyla aracı yürütüyoruz. Tamamen kendi okulumuzun imkanlarını ve malzemelerini kullanarak tasarladık. Öğrencilerimizle güzel bir planlamayla bunu başardık. İlerleyen günlerde GPRS sistemini de monte ederek daha da geliştirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Uzaktan kumandalı mini tank VİDEO

Van'da lise öğrencileri uzaktan kumandalı mini tank yaptı

Van'da lise öğrencileri uzaktan kumandalı mini tank yaptı

Van'da lise öğrencileri uzaktan kumandalı mini tank yaptı

Van'da lise öğrencileri uzaktan kumandalı mini tank yaptı

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