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Van'da mayıs ayında karla mücadele devam ediyor

Başkale ilçesinde çığ düşmesi sonucu ekipler çalışmalara başladı.

İHA | 03.05.2019 - 14:23..
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Van'ın Başkale ilçe merkezine 67 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Dallı Mahallesi yoluna dün çığ düştü. Çığ nedeniyle kapanan mahalle yolunun açılması için bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

TÜNELLER AÇILDI

Ekipler, mahalle yolunu kapatan kar kütlelerini temizlemek için dünden beri yoğun çalışma yürütüyor. Ekipler, yüksekliği yer yer 2 metreyi bulan karların arasında tüneller açarak ilerlemeye çalışıyor.

Karla mücadele ekipleri, bölgenin engebeli olması nedeniyle sık sık çığ düştüğünü belirterek, bu tehlikeye karşı bölge sakinlerinin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Van'da mayıs ayında karla mücadele devam ediyor VİDEO



Van'da mayıs ayında karla mücadele devam ediyor

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