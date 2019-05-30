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Van'da metruk binada 126 kaçak göçmen bulundu

Aramada; 92 Afganistan, 29 Pakistan, 2 İran, 1 Irak, 1 Hindistan ve 1Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 126 kaçak göçmen yakalandı.

İHA | 30.05.2019 - 10:44..
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Van’ın İpekyolu ilçesindeki metruk bir binada arama yapıldığı belirtildi.

126 KAÇAK, ARANAN BİNADA YAKALANDI

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Lalapaşa 15. Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada arama yapıldığı belirtildi.

Van'da metruk binada 126 kaçak göçmen bulundu

KAÇAKÇILAR ARANIYOR

Aramada; 92 Afganistan, 29 Pakistan, 2 İran, 1 Irak, 1 Hindistan ve 1Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 126 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Van'da metruk binada 126 kaçak göçmen bulundu

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