Anadolu'da birçok ilde karlı hava etkisini artırdı. Soğuk ve karlı havanın etkili olduğu illerden biri de Van oldu.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, Bahçesaray ilçesinden çığ haberi geldi.

Van'da minibüs üzerine çığ düştü VİDEO

MİNİBÜSÜN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

Akşam saatlerinde Bahçesaray ilçesinde bir minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürerken Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

TÜM EKİPLER BÖLGEDE

Vali yaptığı açıklamada "Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi etkili." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek..