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Van’da 70 personelle nefes kesen çığ tatbikatı

Doğu Anadolu'da karla mücadele, hız kesmeden devam ediyor. 112 Acil Servis'e ait kar paletli ambulansla jandarma, AFAD ile UMKE iş birliğiyle yapılan tatbikat, gerçeğini aratmadı.

İHA | 13.03.2019 - 09:21..
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Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen senaryo gereği, 3 snowboard sporcusunun riskli alanda kayak yaparken çığa maruz kaldığı bilgisi üzerine, olay yerine yetkili ekipler geldi.

HELİKOPTERLİ ACİL YARDIM

Ortaklaşa düzenlenen tatbikat; alan belirleme ve güvenlik tedbirleri alındıktan sonra yapılan müdahale sonucu yaralıların kurtarılarak, skorsky helikopterle hastaneye sevk edilmesiyle tamamlandı. 70 personel ve bir özel eğitimli köpeğin görev aldığı tatbikat, başarılı bir şekilde sona erdi.

Van’da 70 personelle nefes kesen çığ tatbikatı

TATBİKATTA 70 PERSONEL GÖREV ALDI

Tatbikat sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, “Toplamda 70 personelle bu tatbikatımız gerçekleştirildi. Tatbikat için tüm ekipmanlarımız mevcuttu. Bölgemizde olması muhtemel çığ tehlikelerine karşı yapılan profesyonel bir tatbikattı. ” dedi.

Van’da 70 personelle nefes kesen çığ tatbikatı

Tatbikata; Van Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan, Gevaş İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alper Ekmekcıoğlu, AFAD İl Müdürü Osman Uçar, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Kamu Hastaneleri Başkanı Bahadır Öndeş ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı.

Van’da 70 personelle nefes kesen çığ tatbikatı

Van’da 70 personelle nefes kesen çığ tatbikatı

Van’da 70 personelle nefes kesen çığ tatbikatı

Van’da 70 personelle nefes kesen çığ tatbikatı

Van’da 70 personelle nefes kesen çığ tatbikatı

Van’da 70 personelle nefes kesen çığ tatbikatı

Van’da 70 personelle nefes kesen çığ tatbikatı



Van’da 70 personelle nefes kesen çığ tatbikatı

Van’da 70 personelle nefes kesen çığ tatbikatı

Van’da 70 personelle nefes kesen çığ tatbikatı

Van’da 70 personelle nefes kesen çığ tatbikatı

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