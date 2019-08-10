Van'da öğretmen olan kadın çocuğuna şiddetten tutuklandı

Van’da 7 yaşındaki Ö.Y.A.'ya, öğretmen olan annesi A.K. ve onun erkek arkadaşı İ.K., fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladı.

DELİLLER YETERSİZ GELDİ

Bu olayın ardından şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheli anne A.K. ve erkek arkadaşı İ.K., gözaltına alındı. İ.K., Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, anne A.K. ise dosya delil durumu değerlendirilmesine göre serbest bırakıldı.

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YENİDEN GÖZALTINA ALINAN ANNE TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda anne A.K., yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.