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Van'da öldürülen 2 terörist arananlar listesinde çıktı

Öldürülen 8 teröristten ikisinin, 600 bin TL ödülle Turuncu Liste’de yer alan Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt ve gri listede yer alan Ali Yenice olduğu tespit edildi.

AA | 25.10.2019 - 14:32..
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Van Çatak ve Gürpınar kırsalında, 08-10 Ekim tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda 8 terörist öldürülmüştü.

TURUNCU LİSTEDEKİ FERHAT BOZKURT

Etkisiz hale getirilen toplam 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 600 bin TL ödülle "Turuncu Liste'de" yer alan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edildi.

GRİ LİSTEDEKİ ALİ YENİCE

Bir diğer teröristin ise, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda "Gri Liste'de" yer alan sözde Van Cephesi Gürpınar-Çatak Gücü sorumlusu, Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu belirlendi.

Van'da öldürülen 2 terörist arananlar listesinde çıktı

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