Van'da öldürülen terörist 'Gri Liste'de çıktı

Türkiye, PKK'lı teröristleri bir bir etkisiz hale getiriyor.

BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ardı ardına düzenlenen Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3 ve Kıran-4 operasyonlarında bugüne kadar 43 terörist öldürüldü, inlerine girildi ve birçok mühimmat ele geçirildi.

GRİ LİSTEDEKİ BAŞKALA ÖLDÜRÜLDÜ

Jandarma birimleri tarafından 14 Eylül'de Van kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan Bayram Başkala olduğu belirlendi.

ÖRGÜTÜN BOMBACISI

Terörist Başkala'nın, örgütün içerisinde 'sabotajcı' olarak bilindiği ve 2015- 2018 yılları arasında Van- Çatak, Çatak- Bahçesaray ve Çatak-Siirt karayolları üzerinde gerçekleştirilen EYP'li saldırının faili olduğu belirlendi.