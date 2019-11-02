Van'da operasyon sonucu 85 kilo eroin bulundu

Özalp-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan kapalı kasa kamyonette arama yapıldı.

ARAÇTAN 85 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın iç yan döşemeleri ile arka yolcu kapısının iç döşemesine zulalanmış vaziyette 166 paket halinde toplam 85 kilo 307 gram eroin maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan A.Ö. isimli sürücünün, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek, suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığığı belirtildi.

Van’da 85 kilo eroin ele geçirildi VİDEO