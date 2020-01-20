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Van'da park yeri kavgasında 7 kişi yaralandı

Viranşehir ilçesinde, iki aşiretten aileler arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı park yeri kavgası sonrasında 5 kişi gözaltına alındı.

İHA | 20.01.2020 - 17:58..
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Şanlıurfa’da Viranşehir ilçesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde, aralarında husumet bulunan iki aşirete mensup aileler arasında araç park etme yüzünden çıkan sözlü tartışma çıktı.

YOLDAN GEÇENLER DE YARALANDI

Tartışma kısa süre sonra silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Silah ve sopalı kavgada 4 kişi yaralanırken, yoldan geçen 3 kişi de seken kurşunların hedefi oldu.

Olayda yaralanan toplam 7 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla ilçedeki devlet ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Van'da park yeri kavgasında 7 kişi yaralandı

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