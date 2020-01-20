Van'da park yeri kavgasında 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da Viranşehir ilçesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde, aralarında husumet bulunan iki aşirete mensup aileler arasında araç park etme yüzünden çıkan sözlü tartışma çıktı.
YOLDAN GEÇENLER DE YARALANDI
Tartışma kısa süre sonra silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Silah ve sopalı kavgada 4 kişi yaralanırken, yoldan geçen 3 kişi de seken kurşunların hedefi oldu.
Olayda yaralanan toplam 7 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla ilçedeki devlet ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.