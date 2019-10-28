Van'da PKK/KCK operasyonu

Van’ın Saray ilçesinde, jandarma ekiplerinin sürdürdüğü PKK/KCK yapılanmalarına yönelik çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliği çalışmalar hakkında bir açıklama yaptı.

''OPERASYONLAR SÜRECEK''

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Saray ilçesinde ikamet eden şüpheli şahıs, Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 27 Ekim 2019 tarihinde yakalanmış olup, ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 1 adet piyade tüfeği, bir miktar mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.