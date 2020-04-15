Van'da PKK/KCK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar kapsamında, 15 Nisan 2020 tarihinde Kapan-Şehit Jandarma Er Cihan Öden Operasyonu'nun icra edildiği belirtildi.

Düzenlenen operasyonda 1 adet Doçka uçaksavar silahı, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 bin 392 adet mühimmat, 42 adet el bombası, 27 adet roketatar mühimmatı ve çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Güvenlik güçleri tarafından, bölgede halkın huzur ve güvenliği sağlamak için operasyonların devam edeceği belirtildi.