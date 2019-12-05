taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7465
Euro
6.3755
Altın
1476.26
Borsa
108560.17
Gram Altın
272.606
Bitcoin
41885.03

Van'da PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi

Çatak ilçesinde 20 kilo patlayıcı, 4 elektrikli fünye ve 632 adet mühimmat yakalandı.

İHA | 05.12.2019 - 10:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin birçok bölgesinde PKK'ya karşı operasyonlar sürüyor.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla Çatak ilçesi Övecek Mahallesi kırsalında 4 Aralık günü Kıran Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogun Operasyonu’nun başlatıldığı belirtildi.

Van'da PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, “İcra edilen operasyon esnasında 20 kilogramlık amonyum nitrat ve fueloil karışımı kullanıma hazır patlayıcı madde, 4 adet elektrikli fünye, 632 adet mühimmat ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.” denildi.

Van'da PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

96
Almanya'da yaşayan anne, PKK'nın kaçırdığı kızını arıyor

Almanya'da yaşayan anne, PKK'nın kaçırdığı kızını arıyor

110
Ahmet Hakan idam cezasını hatırlattı

Ahmet Hakan idam cezasını hatırlattı

195
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

100
İzlanda Başbakanı: Mutluluk ekonomisine geçiyoruz

İzlanda Başbakanı: Mutluluk ekonomisine geçiyoruz

76
Barcelona, Ansu Fati'nin bonservisini yükseltti

Barcelona, Ansu Fati'nin bonservisini yükseltti

10
Mourinho, ilk yenilgisini eski takımı ManU'ya karşı aldı

Mourinho, ilk yenilgisini eski takımı ManU'ya karşı aldı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir