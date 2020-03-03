Van'da PKK'ya ait sığınak etkisiz hale getirildi

Van'da İl Jandarma ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu Mezrası kırsalında, 'Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş Emrah Ceylan (2020-36)' adı verilen operasyon düzenledi.
SİLAH, MÜHİMMAT VE TIBBİ MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında tespit edilen sığınaklarda, 2 kalaşnikof tüfek, av tüfeği, 11 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 20 el bombası fünyesi ile çok sayıda mühimmat ve tıbbi malzeme ele geçirildi.
Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğerleri ise imha edildi.