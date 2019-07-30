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Van'da PKK'ya ait sığınak imha edildi

Van'da güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak tespit etti. Operasyonda sığınak, mühimmatlarla birlikte yok edildi.

İHA | 30.07.2019 - 11:59..
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Erciş ilçesinde tespit edilen PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak kullanılamaz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT BULUNDU

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınak tespit edildi.

Bunun üzerine icra edilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu kapsamında yapılan arama-tarama faaliyeti sonucunda 1 adet jeneratör, 1 adet tüp (3,5 kg), 1 adet 12 volt akü, sığınak yapımında kullanılan araç ve gereç, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek sığınak kullanılamaz haline getirildi.

Van'da PKK'ya ait sığınak imha edildi

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Van'da PKK'ya ait sığınak imha edildi

Van'da PKK'ya ait sığınak imha edildi

Van'da PKK'ya ait sığınak imha edildi

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