Van'da PKK'ya ait silah ve patlayıcı ele geçirildi

1 Koeman'ın F.Bahçe'deki hedefleri Fenerbahçe'de Cocu'dan sonra göreve gelen Erwin Koeman'ın bu sezona dair 4 ana hedefi var.

2 Merkel'in yerine Türk karşıtı Karrenbauer gelebilir Bırakma kararı alan Merkel'in yerine gelme olasılığı yüksek isimlerden Karrenbauer, Spiegel'e çifte vatandaşlıkla ilgili açıklama yaptı.

3 Demet Akalın'ın Gökhan Keser'le park tartışması Demet Akalın, otoparkta kendisine ayrılan alana Gökhan Keser'in aracını park ettiğini öğrenince sinirlerine hakim olamadı.

4 Kemal Kılıçdaroğlu: Başımız sağ olsun Kılıçdaroğlu, partisinin Edirne Milletvekili Erdin Bircan’in vefatına ilişkin konuştu.

5 Kişisel bakım ve süslenmenin garip tarihi Buluşlar, icatlar deryasından kişisel bakıma, süslenmeye ve bunlardan bahsedince doğal olarak kadınlara dair olanlardan bir demet.

6 Bu yıl 73 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik hem yurt içinde hem de yurt dışında PKK'lı teröristlere dağları mezar ediyor.