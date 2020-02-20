taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.089
Euro
6.5719
Altın
1606.7
Borsa
119032.07
Gram Altın
314.107
Bitcoin
59162.37

Van'da yolcu kılığına giren polisler, hırsızları yakaladı

Otobüse binen bir kişiden 200 TL'yi gasbeden iki kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA | 20.02.2020 - 10:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Van Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik/Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne gelen İ.K. isimli şahıs, İpekyolu ilçesinde otobüse binerken cebindeki 200 TL'yi, arkasındaki iki kişinin alıp kaçtıkları şikayetinde bulundu.

Van'da yolcu kılığına giren polisler, hırsızları yakaladı

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Oluşturulan özel ekip tarafından özel beceri ile ‘yankesicilik (tırnakçılık yöntemiyle) şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, otobüs duraklarının çevresi ile otobüslere ait 22 güvenlik kamerası olay öncesi ve sonrası 3 saat incelenerek hırsızların kimlikleri belirlendi.

Van'da yolcu kılığına giren polisler, hırsızları yakaladı

2 GÖZALTI

Polis ekipleri, yolcu gibi bindikleri otobüste E.Y. ve S.Y. isimli kişileri yakalayarak, gözaltına aldı. Zanlılar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Van'da yolcu kılığına giren polisler, hırsızları yakaladı

İlginizi Çekebilir
Kadir Şeker'in sağlık raporu açıklandı
Kadir Şeker'in; olay anında, boğazından, dizlerinden, ellerinden yaralandığı, göz altında da sıyrık oluştuğu tespit edildi.
Kırıkkale'de tır ile araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Balışeyh ilçesinde, tır ile ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Diğer 2 kişinin ise yaralı olduğu belirtildi.
İzmir'de mesai arkadaşlarının üzerine tır sürdü
Selahattin B.'nin, şoförlerle tartıştıktan sonra, otoparktaki bir tırı alıp onların üzerine sürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kahramanmaraş'taki pompacı Sevda, dikkat çekiyor
Hedefinin tır şoförlüğü olduğunu dile getiren kadın, kadınlara örnek olmak için pompacılığı seçtiğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
117
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
155
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
164
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
6
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
240
İçişleri Bakanlığı Elazığ'a yapılan yardımları paylaştı
İçişleri Bakanlığı Elazığ'a yapılan yardımları paylaştı
117
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir