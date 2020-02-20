Van'da yolcu kılığına giren polisler, hırsızları yakaladı

Çekmeköy’de fren yerine gaza basan sürücü kaza yaptı

1 Bu kitabı tek parmağı ile yazdı: Gökten Üç Hikâye Düştü Yüzde 98 Serabral Palsi hastası Ali Umut Seçkin, tek parmağını kullanarak yazdığı “Gökten Üç Hikâye Düştü” ile en büyük hayalini gerçekleştirdi…

2 Van'da polisler yolcu kılığına girdi: Hırsızlar yakalandı Otobüse binen bir kişiden, 200 TL'yi gasp eden iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

3 Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rus heyet ile yapılan görüşmelerde henüz daha istediğimiz noktada değiliz, belki liderler görüşebilir." dedi.

4 Palalı Sabri, Ebru Polat ile aşk yaşıyor Gezi olayları sırasında elindeki palayla göstericilere saldıran, daha sonra ise kuzeni tarafından kendisini öldürmeye azmettirmekle suçlaanan firari Sabri Çelebi, Dubai'de görüntülendi.

5 Haftanın bir diğer derbisi: Beşiktaş - Trabzonspor Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi, her iki takımın teknik direktörü de sahaya süreceği 11'leri büyük oranda belirledi.

6 Fransa: Yurt dışından imamlar 2024'ten itibaren gelmesin "Fransız İslamı" projesiyle büyük tepki çeken Paris yönetimi, yeni bir skandala imza attı. Fransa İçişleri Bakanı Castaner, yurt dışından imamların 2024 yılı itibarıyla ülkeye gelemeyeceğini açıkladı.