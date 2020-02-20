Van'da yolcu kılığına giren polisler, hırsızları yakaladı

Van Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik/Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne gelen İ.K. isimli şahıs, İpekyolu ilçesinde otobüse binerken cebindeki 200 TL'yi, arkasındaki iki kişinin alıp kaçtıkları şikayetinde bulundu.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Oluşturulan özel ekip tarafından özel beceri ile ‘yankesicilik (tırnakçılık yöntemiyle) şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, otobüs duraklarının çevresi ile otobüslere ait 22 güvenlik kamerası olay öncesi ve sonrası 3 saat incelenerek hırsızların kimlikleri belirlendi.
2 GÖZALTI
Polis ekipleri, yolcu gibi bindikleri otobüste E.Y. ve S.Y. isimli kişileri yakalayarak, gözaltına aldı. Zanlılar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.