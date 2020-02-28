Van'da sağ yakalanan teröriste ait malzemeler

Başkan Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman yönetimi tarafından sözleşmesi 31 Mayıs 2021'e kadar uzatılan Burak Yılmaz'dan, maaşını düşürmesini isteyecek.

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından ikincisi de tamamlanan ve çift katlı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezi evlerinin anahtarları ailelere teslim edilmeye başlandı.

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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı

Ocak ayında 94 bin 540 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ocakta bir önceki aya göre yüzde 48,8 arttı.