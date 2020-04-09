Van'da sağlıkçılara mobil numune alma kabini üretiliyor

Koronavirüs vakalarının ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, salgın nedeniyle tedavi gören hastalarla sağlık görevlileri yakından ilgileniyor.

Bu kapsamda sağlıkçılar için de tedbirler alınıyor.

MOBİL NUMUNE KABİNLERİNİN ÜRETİMİ BAŞLANDI

Van'da YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde sağlık görevlileri için mobil numune kabinleri ile maske ve koruyucu siperlik üretimine başlanırken, kabinlerde şüpheli hastalardan örnekler alınınca salgının bulaşma riskinin en aza indirilmesi amaçlandı.

"İLK ETAPTA MASKE TALEBİ ÇOK OLDU"

Sağlık çalışanlarına yönelik salgının bulaşma riskini azaltmak anlamında birçok çalışma yürüttüklerini belirten Başhekim Dr. İliklerden, "Tabi dünyanın henüz bilmediği bir hastalıkla, sağlık çalışanlarımızın öğrenmeye çalıştığı bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Bu kapsamda ihtiyaçlar doğrultusunda atölyemizde çalışmalarımıza başladık. İlk etapta ciddi bir maske talebi doğdu. Önce kumaş maskeler ve basit tip cerrahi maskeler üretmeye başladık. Ardından da bulaşın en fazla olabileceği numune alma süreçlerinde sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimizi korumak adına yüz siperlikleri üretmeye başladık. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin ile 3 bin maske ürettik." dedi.

"NUMUNE ALMA KABİNİNDE İLK HASTANE OLDUK"

Hastane bünyesinde maske ve koruyucu siperliğini dışında özellikle sağlık çalışanlarının en fazla riskli olduğu numune alma sırasında yaşanan bulaşma riskini azaltmak içinde örnek alma kabini ve entübasyon kabini üretilmeye başlandı.

Sağlık çalışanları için konuşmasına devam eden Başhekim Dr. İliklerden, "Şüpheli hastalar için entübasyon kabinleri üretmeye başladık. Bununla da özellikle ameliyat çalışanlarımızı hekimlerimizi, anestezi teknisyenlerimizi buradaki sağlık çalışanlarımızı korumak üzere hizmet vermeye başladı. Bu hastalığı daha çok tanıdıkça ve bulaşma risklerini öğrendikçe numune alım kabinlerini üretmeye başladık. Numune alma kabinleri sağlık çalışanlarını şüpheli veya pozitif hastalarla arasında bariyer oluşturarak bu hastalığın tanısını alırken hava yoluyla bulaşma riskini önleyen çok ciddi bir çalışma. Aynı zamanda çocuklar içinde numune alma kabinlerini ilk oluşturan hastane olduk. Numune kabinleriyle sağlık çalışanlarımız büyük güvenle çalışmaktadırlar."dedi.