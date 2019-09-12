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Van'da saklandığı mağaradan çıkarılan PKK'lı terörist

Kalleş pusuların alçak saldırıların PKK'sı, Mehmetçik'i görünce kuzu gibi teslim oluyor.

AA & Ensonhaber | 12.09.2019 - 10:24..
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Van'da saklandığı mağaradan çıkarılan PKK'lı terörist

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyona ilişkin bilgi paylaştı

İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonda 1 terörist sağ ele geçirilirken, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristin sağ olarak yakalandığı mağarada yapılan aramada, 4 adet el bombası ele geçirildi.

SÜRÜNEREK ÇIKTIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ

Öte yandan operasyona ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde; güvenlik amacıyla üzerindeki kıyafetler çıkartılan PKK'lı teröristin, elleri havada bir şekilde güvenlik güçlerine teslim olduğu görülüyor.

Teröristin saklandığı mağaradan sürünerek çıkması; PKK'lı teröristlerin, Mehmetçik karşısında korkudan deliklere saklandığını bir kez daha gösterdi.

Van'da saklandığı mağaradan çıkarılan PKK'lı terörist VİDEO

Van'da saklandığı mağaradan çıkarılan PKK'lı terörist

Van'da saklandığı mağaradan çıkarılan PKK'lı terörist

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