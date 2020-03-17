Van'da şehit aileleri çığ bölgesini ziyaret etti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kış mevsiminin yaşandığı Bahçesaray Karayolu'nun Karabet Geçidi yakınlarına çığ düştü.

Peş peşe yaşanan iki çığ felaketinde 11 asker, 9 güvenlik korucusu, 3 itfaiye erinin de aralarında bulunduğu 42 kişi hayatını kaybederken, 67 kişi de sağ olarak kurtarıldı.

AİLELER ÇIĞ BÖLGESİNE GİTTİ

Çığ altında kalarak şehit olan 8 askerin aileleri, İl Jandarma Komutanlığı'nda bir araya geldi.

Ailelerin isteği üzerine minibüslerle önce çığ bölgesine ardından da şehitlerin görev yaptığı karakollara gidildi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ bölgesine gelen aileler, burada duygusal anlar yaşadı.

Çocuklarının şehit olduğu çığ bölgesinde karlara sarılarak dakikalarca gözyaşı döken aileleri, onlara eşlik eden İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yüksel Yiğit ve kadın komutanlar teselli etmeye çalıştı.

Tuğgenaral Yiğit, felaketin yaşandığı gün yapılan çalışmalarla ilgili de ailelere bilgi verdi.

ÇOCUKLARININ ARKADAŞLARIYLA TANIŞTILAR

Aileler, daha sonra 3 grup halinde çocuklarının görev yaptığı Kayaboğazı, Yukarı Narlıca ve Çatak ilçesindeki karakolları ziyaret etti.

Duygusal anlar yaşanırken aileler, çocuklarının silah arkadaşlarıyla tanışıp, bir süre sohbet ettikten sonra da bölgeden ayrıldı.