Van’da silahlı ve bıçaklı kavga: 7 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesindeki açık oto pazarında, saat 11.00 sıralarında sıralarında alacak-verecek meselesi olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.

KAVGADA 7 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinde hem husumetli gruplar hem de çevredeki vatandaşlar yaralandı. Kavgada 4 kişi silahla yaralanırken, 3 ise vücudunun çeşitli yerinden bıçak ve sopalarla yaralandı.

2'SİNİN SAĞLIK DURUMU KÖTÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan şahısları kentteki çeşitli hastaneye kaldırdı. Olayda yaralanan 7 kişiden, 2’sinin sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi.

DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı iddia edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.