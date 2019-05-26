Van'da suya düşen biri çocuk 2 kişi kayıp

Gürpınar ilçesine bağlı Aşağıkaymaz Mahallesinde, Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Murat Gündüç (17) ve arkadaşları, balık tutmak için Dönemeç Çay’ına gitti. Balık tutarken dengesini kaybeden Gündüç, çaya düştü.

KURTARMA EKİPLERİ SONUÇ ALAMADI

Gündüç’ü kurtarmaya çalışan arkadaşları başarılı olamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD) ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma başlatan Polis Sualtı Timi ile AFAD ekipleri kayıp genci bulamadı.

Arama çalışmaları havanın kararmasından dolayı sonlandırılırken, çalışmaların sabah aynı noktada devam edileceği belirtildi.

DÜŞTÜĞÜ BARAJDA KAYBOLDU

Erciş ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Barajı alanında akşam saatlerinde koyun güden Gıyasettin A. ile birlikte bulunan kızı Evin A. (7), ayağı kayarak baraj suyuna düştü.

Babasının durumu Deliçay Jandarma Karakoluna bildirmesi üzerine olay yerine Van ve Erciş’ten arama kurtarma ekipleri, su altı dalgıçları, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Arama çalışmalarının başlandığı bölgede kız çocuğuna ulaşılmaya çalışılıyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.