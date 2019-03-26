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Van’da terör operasyonu: 26 gözaltı

Van’da KCK çatısı altında olan ve örgütün yasama organı DTK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 26 şüpheli gözaltına alındı, 11'i tutuklandı.

AA | 26.03.2019 - 09:27..
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, KCK çatısı altında olan ve örgütün yasama organı DTK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik, eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken; ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 15’i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 11’i ise tutuklandı.

Van’da terör operasyonu: 26 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 26 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 26 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 26 gözaltı

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